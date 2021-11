Lazio-Juve, a rischio forfait Chiellini, Dybala e Bentancur

TORINO - "Meno 3 a Lazio-Juve. Continuano i rientri dei Nazionali, il gruppo torna a crescere, la preparazione verso la ripresa del campionato si intensifica. Nel pomeriggio di oggi i bianconeri hanno lavorato fra campo e palestra: con la palla, esercizi focalizzati su tecnica nel passaggio e nel lancio in profondità. Domani si torna in campo al pomeriggio". A 72 ore dalla delicata trasferta all'Olimpico con la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri prepara la sfida recuperando, centellinati giorno dopo giorno, i tanti calciatori impiegati dalle rispettive nazionali: lo rende noto il club bianconero con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Da valutare le condizioni di Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur, vittime di acciacchi nel corso della trasferta in Sud America. In dubbio anche la presenza di Chiellini. Allegri dovrà fare sicuramente a meno di Bernardeschi, infortunatosi a sua volta in Azzurro. Unico rientro sicuro è quello di Kean.