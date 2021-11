Dybala al JMedical, ultimi esami fatti: ora la Juve spera

TORINO - Era atteso per le 14.30 circa, invece Paulo Dybala ha anticipato di poco e si è presentato al JMedical poco dopo le 14 per sottoporsi agli esami medici. È rimasto dentro quasi un'ora. Allegri spera di contare sul suo 10 per la gara di sabato alle 18 contro la Lazio, nuovi accertamenti strumentali diranno di più sulle condizioni della Joya, che non ha lesioni muscolari ma che soffre un'infiammazione al soleo sinistro. Da capire quanto sia grave il problema e se l'attaccante potrà essere a disposizione per la sfida all'ex Sarri. Il fatto che si sia fermato in tempo, nell'intervallo di Uruguay-Argentina, ha impedito che l’infortunio si aggravasse ma saranno gli esami clinici di oggi a dare più indicazioni sul recupero. La Juve spera.