Juve, sollievo Dybala: escluse lesioni, il comunicato

TORINO - La Juve ha intensificato il lavoro in vista della ripresa del campionato e del prossimo impegno, tra due giorni contro la Lazio. Tutti i Nazionali sono rientrati dagli impegni in Europa e oltreoceano. Seduta impegnativa, dunque, nel pomeriggio di oggi, con focus sulla tattica difensiva, sul possesso palla, e poi sui movimenti nella fase di sviluppo dell’azione e di attacco alle linee. Domani, la squadra prima di decollare nel tardo pomeriggio per Roma sarà attesa dall’allenamento. Alle 11.30, invece, è in programma la conferenza stampa di Allegri.