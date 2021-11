Lazio-Juve, i convocati di Allegri: out Chiellini, Dybala e Ramsey

TORINO - "La Juventus sta per decollare: direzione Capitale. Domani all'Olimpico alle 18 in scena Lazio-Juve". Per mezzo di una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha reso nota la lista dei convocati del tecnico Massimiliano Allegri in vista della trasferta a Roma con la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Assenti Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, oltre a Bernardeschi, Ramsey e De Sciglio, presente invece Rodrigo Bentancur.