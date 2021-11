Juve, l'annuncio di Dybala: "Domani sono in squadra"

TORINO - "Come sto? Bene, bene. Domani sono in squadra". Lo ha detto l'attaccante della Juventus Paulo Dybala, presente al PalaAlpitour insieme alla fidanzata Oriana Sabatini per la finale delle Atp Finals, a proposito delle proprie condizioni fisiche. Il centravanti argentino ha saltato la gara di ieri con la Lazio per un problema al polpaccio. "Sarà una bellissima finale, una partita bella da vedere per il pubblico. Poi che vinca il migliore, sono due grandissimi giocatori", aggiunge la Joya sul match tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev. "Ieri hanno vinto due partite incredibili. Zverev ha avuto una partita un po' più difficile, ma è un grandissimo giocatore. Quando gioca Djokovic tutti si aspettano che vinca, però Zverev ha fatto una bellissima partita e si merita di essere in finale - ha aggiunto l'argentino tornando sulla semifinale di ieri vinta dal tedesco -. Sinner? Purtroppo ha perso, ma è giovanissimo e ha un grande futuro".