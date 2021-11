Juve, Szczesny: "Partita tragica. Netta differenza tra le due squadre"

LONDRA (REGNO UNITO) - Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il poker subito dai bianconeri in casa del Chelsea: "Abbiamo sbagliato tutta la partita, anche il secondo tempo non mi è piaciuto. Eravamo troppo bassi e un pò troppo passivi. E' una sconfitta difficile da spiegare. Purtroppo stasera si è vista una differenza netta tra le due squadre. Loro sono i campioni d'Europa e non siamo stati capaci di sfidarli, fa molto male. Sabato giochiamo lo scontro diretto con l'Atalanta ed è una partita fondamentale e bisogna prepararsi al massimo per rispondere subito in campo perchè stasera ci saranno tantissime critiche meritate. Ho la sensazione che abbiamo trovato il nostro equilibrio ma oggi è stata una partita tragica. Perdere in questo modo qua non va bene".