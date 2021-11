Juve-Atalanta, la probabile formazione di Allegri

TORINO - Dei cinque bianconeri in infermeria, Massimiliano Allegri potrebbe contare su due possibili rientri per la partita di sabato contro l’Atalanta all’Allianz Stadium. Rispetto alla gara di Champions contro il Chelsea, nella lista dei convocati spera di poter inserire il nome del capitano Giorgio Chiellini, fermo dal 6 novembre per un problema all’adduttore, che lo ha costretto a saltare, oltre che Fiorentina e Lazio in campionato, anche la Nazionale. In casa bianconera c’è uno spiraglio di ottimismo: nel caso di recupero Allegri potrebbe anche optare per una difesa a tre. L’altro giocatore che il tecnico livornese si augura di poter convocare è Mattia De Sciglio, in fortunatosi a fine ottobre contro il Sassuolo: i prossimi allenamenti saranno decisivi per il pieno recupero del terzino, che sta guarendo da una lesione muscolare al bicipite femore della coscia. [...]