Juve-Genoa, la probabile formazione di Allegri

TORINO - Gli uomini di Massimiliano Allegri, dopo un giorno di riposo, si riaffacceranno oggi alla Continassa per preparare la gara contro i rossoblù, dopo aver goduto ieri di un giorno di riposo. Con una novità non di poco conto: il prossimo rientro di Mattia De Sciglio. Allegri aveva affrontato il discorso alla vigilia della trasferta di Salerno: «Non è pronto per venire in Campania con noi, ma contro il Genoa ci sarà». [...]

La situazione del terzino [...] La lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, accusata al 13’ della sfida contro il Sassuolo dopo un contrasto con Frattesi, è comunque ormai alle spalle. E De Sciglio è pronto a riprendere le fila di un incoraggiante inizio di stagione: dal suo piede destro, ma dalla fascia sinistra, sono arrivati gli assist per i gol vittoria di Moise Kean contro la Roma e di Dejan Kulusevski contro lo Zenit a San Pietroburgo. Se come vice di Alex Sandro è stato protagonista, è però sulla sua consueta corsia di destra che il suo rientro sarà particolarmente prezioso. Con lui e Danilo contemporaneamente fuori, Allegri ha dovuto arretrare Cuadrado in difesa e ha dovuto schierarlo sempre: contro la Salernitana il colombiano ha giocato la quarta partita da titolare in undici giorni, la terza restando in campo fino al fischio finale, mentre a Londra contro il Chelsea Allegri gli aveva risparmiato gli ultimi 10 minuti. Contro il Genoa dovrà fare un altro sforzo, ma contro il Malmoe proprio il probabile ritorno di De Sciglio tra i titolari gli consentirà di rifiatare. [...]