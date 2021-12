Valanga di messaggi dei tifosi della Juve, Danilo si emoziona sui social

Il terzino della Juventus Danilo è ancora ai box dopo l'infortunio rimediato nel match dell'Olimpico contro la Lazio, vinto dai bianconeri per 2-0. Per lui un problema all'adduttore che l'ha costretto a saltare tutte le gare del mese di dicembre, e sono previste ancora diverse settimane di stop. Si tratta di una delle assenze più pesanti per Allegri, che nel suo ruolo ha dovuto schierare Cuadrado, costringendolo agli straordinari. Il brasiliano è un leader della squadra e rappresenta uno dei calciatori più amati dai tifosi bianconeri, che infatti hanno voluto mandargli dei messaggi video per augurargli una pronta guarigione. Danilo, alla vista della raccolta video di questi auguri, non è riuscito a trattenere l'emozione.