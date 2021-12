Juve, Dybala è arrivato al al J Medical: esito degli esami nelle prossime ore

TORINO - Paulo Dybala è arrivato al J Medical per sottoporsi agli esami per valutare le condizioni della coscia destra. Nelle prossime ore verranno comunicati i risultati degli esiti degli accertamenti: c'è il timore che il 2021 dell'argentino sia già finito con due partite d'anticipo, saltando quindi Bologna e Cagliari.

L'infortunio di Dybala: la situazione

L'attaccante bianconero si è infortunato durante la partita di sabato contro il Venezia, uscendo dal campo al minuto 12'. Si tratta dell'ennesimo infortunio di una stagione infausta per l'argentino. La speranza è che l’infortunio sia lieve, dal momento che Dybala si è subito fermato, e che quindi non si tratti di una lesione, che lo costringerebbe a fermarsi per un periodo più lungo.

Dybala, oggi gli esami: si rivedrà in campo nel 2022