Bonucci: "Questa è la Juve. Morata? Siamo tutti con lui"

BOLOGNA - "Dobbiamo guardare a noi stessi e non alle altre, quando giochiamo come stasera, con sacrificio, corsa e tecnica, vengono fuori questi risultati. In questo momento non possiamo perdere terreno e questa vittoria è importante". Lo sa anche Bonucci che il 2-0 di Bologna è un risultato-chiave per non fermare la rincorsa a un posto Champions e ai piani alti della classifica. "Questo atteggiamento lo abbiamo avuto solo in fase alterne, invece ci serve costanza, poi le qualità dei singoli vengono fuori, vedi l’assist di Bernardeschi, il gol di Morata e la prestazione di Kean", ha aggiunto Bonucci a Dazn.