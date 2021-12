Juve, i rinforzi in casa: Allegri può sorridere

Sotto l’albero di Natale Massimiliano Allegri spera nel pacco (nell’accezione di dono) a sorpresa dove trovare una punta da inserire nell’attacco bianconero. Per l’operazione rimonta, però, potrà contare su quattro certezze, rinforzi che non arriveranno dal mercato ma dall’infermeria.

A gennaio torneranno infatti in campo Giorgio Chiellini , Paulo Dybala , Federico Chiesa e Danilo , con quest’ultimo un po’ più in ritardo rispetto ai compagni a causa di un infortunio più serio. E’ vero che a dicembre, senza i quattro, la Juventus ha centrato tre vittorie e un pareggio in campionato e una vittoria in Champions, mostrando finalmente segnali positivi, più solidità difensiva e più cinismo in avanti. Ma per continuare su questa strada, non potendo chiedere sempre agli stessi il massimo dello sforzo, soprattutto con calendari iper congestionati (Napoli, Roma e Inter in rapida successione nell’arco di sei giorni, dal 6 al 12 gennaio), ecco che gli ex infortunati risulteranno estremamente utili perché possono essere gettati subito nella mischia, a differenza di nuovi acquisti.

Le assenze

Con l’ultimo stop, Chiellini, Dybala, Chiesa e Danilo hanno saltato complessivamente 19 gare: il lungodegente è il brasiliano, che si è infortunato il 20 novembre, sostituito dopo 15 minuti nel match contro la Lazio, subendo una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Fuori da otto gare, i medici hanno indicato come tempi di recupero circa otto settimane: calendario alla mano, Danilo, che continua nella riabilitazione personalizzata che prevede già la corsa in campo, sarà disponibile nella seconda metà di gennaio. L’assenza di Danilo si è fatta sentire in campo, dove il brasiliano può coprire diversi ruoli in difesa ma pure a centrocampo, sia nello spogliatoio perché è uno dei leader, vista l’esperienza, capace di farsi ascoltare.

Allegri potrà invece riabbracciare Chiellini, Dybala e Chiesa già giovedì 30 dicembre, quando la Juventus riprenderà gli allenamenti dopo le vacanze natalizie. Di questi, è Chiesa quello che da più tempo è in infermeria: l’ex viola è uscito nell’intervallo della sfida contro l’Atalanta (27 novembre) per una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinstra. Il suo infortunio ha rilanciato Federico Bernardeschi, che da gregario di lusso è diventato un’ala insostituibile: quando Chiesa rientrerà sarà inevitabile il dualismo tra loro e a beneficiarne sarà la Juventus perché le rivalità interne hanno il vantaggio di pungolare i giocatori che cercheranno di dare il meglio per mettere in difficoltà Allegri sulle scelte di formazione.

Infine Chiellini, che ha saltato Bologna e Cagliari per acciacchi vari, e Dybala. Il capitano, si sa, ha bisogno di più tempo per recuperare le energie, ma quando è in campo resta una garanzia di solidità e di esperienza nell’affrontare i big match.

La Joya

E poi c’è capitan futuro, il numero 10 bianconero: Dybala vuole cancellare un 2021 che lo ha visto per cinque volte in infermeria, a cominciare dal lungo stop da gennaio a inizio aprile (rottura del legamento) per finire con il problema muscolare alla coscia destra, emerso con il Malmoe e certificato a Venezia. Nonostante abbia giocato poco in questa stagione, quando è stato in campo la Joya è riuscito sempre a incidere: 8 gol e 4 assist in 17 partite per 1190 minuti complessivi.

Anche senza lesioni Allegri, dopo aver forzato la sua presenza a Venezia, ha preferito preservarlo nelle ultime due gare del 2021 per averlo al top giovedì 6 gennaio quando all’Allianz Stadium arriverà il Napoli, l’inizio di un trittico spaventoso che vede la Juventus impegnata poi domenica 9 all’Olimpico contro la Roma e mercoledì 12 a San Siro contro l’Inter nella Supercoppa italiana. Dybala è un patrimonio del club, al centro del progetto, pronto a legarsi a vita ai colori bianconeri: ritrovarlo pienamente recuperato è la condizione “sine qua non” per dare l’assalto alla zona Champions.

Col suo piede sinistro può portare in alto la Juventus, il miglior rinforzo che Allegri si augura di avere sotto l’albero di Natale.