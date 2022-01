Khedira: "La Juve segna poco. Mancano personalità"

Sami Khedira , ex centrocampista della Juventus, ha parlato in occasione dei Best Fifa Awards 2021 . In videoconferenza con i giornalisti il tedesco ha analizzato il momento i transizione che sta attraversando la squadra di Allegri.

Khedira sul momento della Juve

Vedendo il momento della Juve sono un po' triste perchè sono un tifoso della Juve e lo sarò in tutta la mia vita, ha esordito Khedira. "Due, tre anni fa, la società e la Juve hanno deciso di cambiare l'idea del calcio e dei giocatori, ma hanno sbagliato. Ora stanno cercando di recuperare puntando sui giocatori giovani - ha proseguito l'ex bianconero. "Non hanno giocato male, ma non hanno segnato tanti gol e questo è un grande problema quest'anno. Hanno perso Ronaldo che ogni anno segnava 30 gol. La squadra è completamente nuova, con giocatori giovani, senza tanta esperienza, manca equilibrio e credo non ci siano dei leader, tolti Chiellini e Bonucci. De Ligt è uno dei leader, ma deve ancora adattarsi. Invece a centrocampo non ci sono leader, ma ci sono ottimi giocatori come Locatelli e McKennie che con il Napoli ha giocato una buona partita. Non è un problema di qualità, ma di personalità e spero lo possano risolvere”, ha concluso Khedira.