Juve, c'è la Supercoppa: i gol più belli segnati all'Inter

TORINO - Juve e Inter si sfideranno a San Siro per la finale di Supercoppa italiana, primo trofeo in palio nel 2022. I bianconeri vengono dalla vittoria in rimonta in campionato sul campo della Roma mentre i nerazzurri hanno vinto in casa contro la Lazio nell'ultimo turno di Serie A. Juve e Inter hanno dato vita a tantissime sfide ma, curiosamente, si sono affrontate solo una volta in Supercoppa: è solo uno, infatti, il precedente tra le due squadre nella competizione, quello del 2005 con la vittoria dei nerazzurri grazie a un gol di Veron. Nelle tantissime sfide tra Juve e Inter, sono stati realizzati tantissimi gol e molti davvero belli. Da Zidane a Del Piero, da Dybala a Marchisio, ecco una selezione delle migliori reti realizzate dai bianconeri contro l'Inter.