Juve, gli impegni dei bianconeri in nazionale

Dopo il pareggio di San Siro contro il Milan, la Juve riprenderà gli allenamenti il 27 gennaio, ma senza i giocatori impegnati con la propria nazionale. La Serie A infatti si fermerà per la prima sosta delle Nazionali del 2022: l'Italia non avrà impegni sul campo, ma Mancini ha convocato cinque bianconeri per uno stage che si terrà a Coverciano: Chiellini, Bernardeschi, Locatelli, Pellegrini e De Sciglio. All'appello manca Bonucci, ancora alle prese con l'infortunio. Gli altri bianconeri che invece saranno impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali sono: Dybala, Bentancur, Cuadrado, Alex Sandro e McKennie.