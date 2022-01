Milinkovic-Savic commenta il post di Vlahovic e scatena i tifosi: "Vieni alla Juve"

L'arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus ha fatto impazzire i tifosi bianconeri che non vedono l'ora di esultare ai gol dell'attaccante serbo. Il nuovo numero 7 bianconero è pronto per questa nuova avventura: "È qualcosa di davvero meraviglioso, oggi è una giornata speciale, uno dei compleanni più speciali e felici che ho vissuto finora. Sono davvero contento e orgoglioso di far parte di questo gruppo, di questa società, e darò tutto per raggiungere i nostri traguardi”, queste le prime parole del neo attaccante bianconero. L'arrivo alla Juve ha avuto un effetto clamoroso anche sui social di Vlahovic, soprattutto su Instagram dove l'attaccante serbo è passato dagli iniziali 571.919 follower ai quasi 990 mila registrati subito dopo l'annuncio della Juve.