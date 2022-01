Juve in campo senza gli americani ma con un super Vlahovic: le date dei rientri

Sabato di lavoro per il gruppo bianconero: la squadra si è allenata alla Continassa questa mattina, focalizzando il lavoro sulla tecnica, e su sfide “a salire”, da uno contro uno fino a quattro contro quattro. Primo allenamento con la squadra anche per Vlahovic che ha svolto test atletici, ma ha lavorato anche con la palla, esercitandosi sulla tecnica, sullo sviluppo della manovra e sul possesso. Domani e lunedì riposo per la squadra, si torna in campo martedì.