Juve, allenamento doppio con Allegri: out Bonucci e Bernardeschi

TORINO - Si avvicina il primo dei sei impegni della Juventus nel mese di febbraio, la partita del 24° turno di campionato di domenica prossima alle 20.45 all'Allianz Stadium contro il Verona e, in vista del ritorno in campo dopo la sosta, i bianconeri Massimiliano Allegri oggi hanno svolto una doppia seduta di allenamento. Al mattino, al JTC Continassa, la squadra si è dedicata a un lavoro tecnico con una serie di torelli seguiti da combinazioni e conclusioni in porta, quindi manovra di gioco in situazioni di pressing. È la stessa Juve a rendere noto il lavoro svolto con il report sul proprio sito internet.