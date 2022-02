Juve, Vlahovic segnalato per violazione dell'isolamento Covid

TORINO - Approfondimento della magistratura in arrivo sulla presunta violazione dell'isolamento da parte di Dusan Vlahovic , per andare a Torino a svolgere le visite mediche per la Juventus. "Il dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana centro, in virtù delle normative sulla violazione del domicilio in caso di positività e sugli spostamenti non autorizzati, ha effettuato una segnalazione all'autorità giudiziaria che farà gli accertamenti opportuni" ha spiegato, rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale, l'assessore alla sanità della Regione Toscana, Simone Bezzini .

Si ipotizza la violazione dell'isolamento

Vlahovic era stato trovato positivo al Covid pochi giorni prima delle visite mediche, quando era ancora un giocatore della Fiorentina. Il ventiduenne attaccante serbo era asintomatico e vaccinato con tre dosi. Non è chiaro se avesse già osservato tutto il periodo di isolamento prescritto quando si è recato a Torino per sostenere le visite mediche. "La vicenda - puntualizza Bezzini - non è seguita direttamente dalla Regione ma dalla Asl Toscana Centro che, avendo appreso dai media la notizia della presenza di Vlahovic a Torino in un periodo in cui causa positività avrebbe dovuto essere in isolamento, ha effettuato delle verifiche per comprendere se fossero arrivate delle istanze per richiedere il trasferimento di luogo dove effettuare l'isolamento. Tali verifiche hanno fatto rilevare che non sembrerebbero essere arrivate all'Asl istanze di questa natura". L'assessore ha poi aggiunto che le informazioni relative a questo caso "attengono ad attività dell'autorità giudiziaria e sono di natura sanitaria, per cui dobbiamo rispettare la privacy", e sarà quindi compito "dell'autorità giudiziarie accertare definitivamente i fatti".