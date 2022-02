Juventus, Vlahovic con Dybala dall'inizio contro il Sassuolo

TORINO - Dusan Vlahovic dovrebbe partire dal primo minuto nella sfida di questa sera fra Juventus e Sassuolo, quarto di finale di Coppa Italia. Almeno questo è emerso dalla rifinitura di questa mattina, nella quale è stato provato con le riserve Kaio Jorge, ieri indiziato per l'esordio dal primo minuto. La certezza è che fra i due attaccanti dovrebbe esserci una staffetta.

Confermata la fascia sinistra, dove è prevista la presenza di Alex Sandro. Completano la linea difensiva De Sciglio a destra e la coppia Bonucci-De Ligt in mezzo. Mentre a centrocampo ha un'altra occasione Arthur in posizione di regista con Zakaria accanto, mentre sulle fasce ci saranno Cuadrado e McKennie. In attacco la coppia con Dybala (che ha vinto il ballotaggio con Morata) e Vlahovic.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Arthur, McKennie; Dybala, Vlahovic.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Henrique, Lopez, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori.

ORE 21 (Canale 5)