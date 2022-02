Juve-Sassuolo, la moviola: bravo Marinelli

Al 47’ pt Dybala va giù in area del Sassuolo e il pubblico rumoreggia: il bianconero è contrastato da Maxi Lopez, al suo fianco, in modo energico ma non falloso. Giusto lasciar correre. All’11’ st Vlahovic protesta per una trattenuta di Ferrari, che lo tiene per un braccio: su segnalazione del guardalinee però Marinelli fischia fuorigioco e il var non lo smentisce. Al 13’ giustamente ammonito Traore, che trattiene Dybala in corsa verso l’area del Sassuolo. Ineccepibile anche l’ammonizione di Henrique che al 22’ atterra Locatelli in contropiede. Al 47’ Bonucci a terra dopo un colpo di Scamacca: involontario, entrambi stavano cercando di prendere posizione. Giusto non sanzionarlo.