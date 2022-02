Juve, Vlahovic punta Tevez. E ha già piazzato due doppiette a Gasperini

TORINO - Dopo la vittoria contro il Sassuolo ai quarti di finale di Coppa Italia, la Juve si prepara per il prossimo impegno di campionato. I bianconeri sono impegnati sul campo dell'Atalanta nel 25° turno di Serie A, in un importante scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. La partita tra Atalanta e Juve è in programma domenica alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Ecco numeri, statistiche e curiosità più interessanti della sfida di campionato tra nerazzurri e bianconeri: Vlahovic, ad esempio, taglierà il traguardo delle 100 presenze in A.