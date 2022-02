Dybala celebra sui social le 200 partite con la Juve

TORINO - A Bergamo Paulo Dybala ha festeggiato la cifra tonda con la maglia bianconera, ma senza riuscire a farlo con una vittoria: "Felice per le 200 presenze in serie A con la Juve, un po' meno contento per il risultato: dobbiamo continuare a lavorare per le prossime partite", ha scritto su Instagram l'argentino, che ha contribuito all'1-1 con l'assist decisivo per il pareggio di Danilo in pieno recupero. "La strada è quella giusta, avanti così", scrive invece Giorgio Chiellini, fermo ai box per un infortunio muscolare che lo terrà fuori ancora per qualche settimana. "Un punto importante", pure per Cuadrado.