Atalanta-Juve: la moviola delle moviole. Szczesny non era da espulsione

TORINO - Atalanta-Juventus è stata una bellissima partita . E forse quello meriterebbe di essere l'argomento del giorno, visto che a Bergamo è andato in scena uno spettacolo da Premier League, con due squadre che hanno provato a vincere senza calcoli e con un'intensità di gioco superiore alla media della Serie A. Eppure sono i casi arbitrali a tenere banco dopo le vigorose proteste dell'Atalanta e, in particolare del direttore generale Marino , molto duro nel dopo partita nel chiedere l'espulsione di Szczesny per l'intervento su Koopmeiners e il rigore per il presunto tocco di mano di De Ligt . I casi da lui contestati, tuttavia, non trovano grande riscontro nelle moviole che hanno analizzato l'operato dell'arbitro Mariani.

Giallo sì Rosso no/ 1

Iniziamo da quella di Tuttosport, che sull'edizione in edicola oggi, spiega: «Al 30' Szczesny esce fuori area, Koopmeiners lo anticipa servendo a destra Muriel e il portiere juventino lo colpisce sulla gamba, mentre Bonucci salva sul tiro del colombiano. L'Atalanta chiede l'espulsione, Koopmeneirs però aveva allargato la palla e aveva due difensori alle spalle: difficile, quindi, parlare di chiara occasione da gol, indispensabile per il rosso. L'occasione che, peraltro, non si concretizza per Muriel(per questo Mariani da il vantaggio): dunque non c'è il presupposto dell'espulsione che resta il negare una chiara occasione da gol. C'era comunque il giallo per Szczesny che era uscito scomposto su Koopmeners». Stesso pensiero espresso dalla Gazzetta dello Sport: «Sbagliato non punire con l'ammonizione Szczesny, per l'uscita con la quale travolge fuori area Koopmeiners: non ci sono gli estremi dell'espulsione perché i lati ci sono De Ligt e Bonucci in recupero e quindi non sussiste la chiara occasione da gol, ma l'ammonizione era dovuta».

Giallo sì Rosso no/ 2

Della stessa opinione, l'ex arbitro Graziano Cesari, moviolista di Sport Mediaset: «L'intervento di Szczesny su Koopmeiners è da ammonizione, dal momento che i difensori della Juventus erano in posizione buona per intervenire sulla sfera, come effettivamente è accaduto sul tiro di Muriel». La testata online Fanpage spiega anche il passaggio del regolamento sulla base della quale Mariani ha preso la decisione: «arbitro Maurizio Mariani non ha valutato la situazione come un DOGSO (Deny an Obvious Goal Scoring Opportunity) ma come una S.P.A (Stopping a Promising Attack) perché alla destra del portiere polacco c'erano altri due giocatori della Juventus (Bonucci e Locatelli). Una scelta corretta ma bisogna sottolineare l'errore nella mancanza del cartellino giallo per il numero 1». Stessa posizione per l'ex arbitro Marelli, moviolista di Dazn, che già durante la partita aveva chiarito che, «per quanto caso molto complesso», Szczesny non andava espulso perché «non si configura la chiara occasione da gol». E perfettamente allineata la lettura di Eurosport: «Non c'è il rosso perché ai lati di Szczesny c'erano comunque De Ligt e Bonucci e non si può parlare di chiara occasione da gol per Koopmeiners. Sarebbe dovuto arrivare, però, il giallo per il portiere polacco».

Neanche giallo

Il Corriere dello Sport, invece, è ancora più risoluto nel non assegnare responsabilità al portiere polacco: «Szczesny esce dall'area, Koopmeiners tocca il pallone, ma poi pianta il piede sinistro nella pancia del portiere. L'Atalanta chiede il rosso, non c'è ma neanche il giallo. Se proprio vogliamo e fallo per la Juve, il portiere non fa nulla per commettere infrazioni». E così il Corriere della Sera, dove l'ex arbitro Paolo Casarin spiega: «Mariani controlla bene Atalanta-Juve. Alla mezz'ora Szczesny esce dall'area verso il pallone, che intercetta solo con il corpo. Mariani, bravo, concede il vantaggio a Muriel che non centra la porta».

Rigore no



Sul tocco di De Ligt che respinge il tiro di Boga, Tuttosport si esprime così: « Al 45' del primo tempo De LIgt respinge un tiro, l'Atalanta dopo la partita protesterà, ma l'ha respinta con il costato solo dopo forse la palla sfiora il braccio». Perentorio il Corriere dello Sport: «Il pallone tocca sotto il braccio sinistro vicino alla spalla di De Ligt e comunque l'olandese è di taglio, tutto dentro la figura». Casarin non fa neppure menzione dell'episodio, Cesari su Mediaset dice che: «Non c'è il tocco di mano di De Ligt e quindi non c'è il rigore». Non è rigore neanche per la testata on line Fanpage: «Solo da un'attenta analisi frame by frame di uno dei replay mandati in onda è possibile individuare con precisione l'istante in cui il pallone calciato da Boga va a infrangersi sul corpo di De Ligt. Tra ascella e costato, per la precisione. Senza alcun contatto con il braccio, che sarebbe stato senz'altro punibile in caso di impatto, vista la posizione larghissima del braccio stesso».

Rigore forse

Molti dubbi sul tocco di De Ligt li esprime la Gazzetta dello Sport: «C'è un forte sospetto di rigore negato all'Atalanta al 45' del primo tempo: Boga penetra in area da sinistra e tira, ma la sua conclusione viene respinta da De Ligt: con il braccio o con l'ascella? Dalle immagini sembra che il tocco avvenga prima con il braccio sinistro e poi con l'ascella dell'olandese e che il contatto sarebbe punibile con il rigore perché il braccio è staccato dal corpo, ma il var Aureliano e di diversa opinione non chiama Mariani». Non è chiaro il tocco di De Ligt anche per Eurosport: «Molti dubbi però sul primo intervento per un presunto tocco di braccio dell'ex difensore dell'Ajax».

Rosso per Hateboer?



La Juventus non ha protestato dopo la partita, ma molti tifosi hanno invocato il rosso per il fallo di Hateboer su De Sciglio, proprio pochi minuti dopo l'intervento di Szczesny su Koopmeiners. Per Tuttosport: «Hateboer duro su De Sciglio, evita il rosso solo perché esiste la possibilità di prendere la palla». Per il Corriere dello Sport: «Piede a martello e gamba tesa su De Sciglio. Mariani sceglie il giallo: ci sta per il momento della gara (c'era appena stato il caso-Szczesny) e perché il contatti arriva sulla punta del piede di De Sciglio». Anche per Cesari di Mediaset è giusto il giallo. Mentre per Eurosport ci stava il rosso: «Fallaccio di Hateboer che entra col piede a martello su De Sciglio. L'arbitro dà il giallo, ma l'intervento è davvero duro e non sarebbe stata una sciocchezza estrarre il rosso». Per la Gazzetta dello Sport è «giusto» il giallo per il «duro intervento su De Sciglio».