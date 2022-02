Juve, Cuadrado ritorna in difesa

A quattro mesi e mezzo dall’ultimo derby (2 ottobre, 1-0 per la Juventus con il gol di Locatelli ), contro il Torino sarà una Juventus molto diversa rispetto alla gara d’andata. Non soltanto per il tridente d’attacco che scatena la fantasia dei tifosi e preoccupa le difese avversarie. Nelle file bianconera mancheranno infatti due giocatori che avevano fatto bene allo Stadio Grande Torino: Danilo e Federico Chiesa . L’ex viola è infortunato e la sua stagione è finita con largo anticipo, invece il brasiliano deve scontare la giornata di squalifica dopo il giallo rimediato a Bergamo contro l’Atalanta.

L’indiziato numero 1 per sostituirlo è Juan Cuadrado, che domenica sera ha giocato appena un quarto d’ora ed è quindi pronto a scendere in campo nella stracittadina. Non in una posizione d’attacco, però, bensì in difesa, ma ormai il colombiano è abituato a questi cambi di ruolo visto che Massimiliano Allegri, a secondo delle necessità, lo schiera come ala o come terzino, ed è il classico giocatore che può coprire tutta la fascia destra.

Oggi la Juventus tornerà ad allenarsi alla Continassa: nonostante il derby sia venerdì sera, Allegri ha concesso il lunedì di riposo alla squadra. Più che una gentile licenza per il giorno di San Valentino, l’allenatore ha voluto che i giocatori staccasse la spina dopo una gara così stressante come quella di Bergamo, con il pareggio agguantato al 92’, per recuperare dalle fatiche fisiche ma soprattutto mentali. Da oggi Allegri comincia così a preparare la sfida contro la squadra di Ivan Juric sperando di poter contare sul rientro di Federico Bernardeschi.

