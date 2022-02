Juve-Toro, la probabile formazione di Allegri per il derby

La Juventus cambierà volto rispetto all’uscita di domenica sera a Bergamo, per forza e (forse) per necessità. Il primo aspetto è legato alla squalifica di Danilo, ufficializzata ieri: il brasiliano è stato fermato per un turno, dopo aver incassato da diffidato l’ammonizione a Bergamo, e quindi salterà il derby di venerdì. Per questo motivo Massimiliano Allegri lo ha esentato dal lavoro alla Continassa, concedendogli un giorno di permesso. Il tecnico dovrebbe optare per l’arretramento di Juan Cuadrado sulla fascia destra, con riproposizione di Alex Sandro a sinistra. Il brasiliano ritroverebbe così la maglia da titolare in campionato, dopo aver disputato 90’ - e con buone cose proposte - nei quarti di Coppa Italia contro il Sassuolo. L’alternativa è rappresentata da Mattia De Sciglio , che potrebbe essere nuovamente spostato a destra, dopo aver agito domenica sera contro l’Atalanta sulla fascia opposta.

Per il resto non dovrebbero esserci altre novità sostanziali, con la conferma della coppia De Ligt-Bonucci al centro della difesa e del tridente Dybala-Vlahovic-Morata in attacco. Non sarà invece della partita Federico Bernardeschi. Ieri ha ancora lavorato a parte, insieme con i preparatori atletici. L’esterno deve recuperare dall’affaticamento che lo ha tenuto fuori causa nelle ultime tre partite, tra campionato e Coppa Italia. Non dovrebbe neppure far parte dell’elenco dei convocati: Allegri potrebbe ritrovarlo tra una settimana, quando la Juventus sarà di scena a Vila-Real per l’andata degli ottavi di Champions League.

