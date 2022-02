Juve al lavoro per il derby: gestione, costruzione e finalizzazione

TORINO - La Juve si avvicina al prossimo impegno di campionato dopo il pareggio in casa dell'Atalanta: il Derby della Mole contro il Torino in programma venerdì, 18 febbraio, alle 20:45. L'obiettivo dei bianconeri è quello di continuare la striscia di risultati positivi e tornare subito alla vittoria dopo il pari di Bergamo. Come riporta il sito ufficiale della Juve: "La squadra si è ritrovata al mattino. Seduta focalizzata su gestione del possesso, costruzione della manovra e finalizzazione, chiusa poi con una partitella ad alta intensità. All'allenamento ha assistito l'ex bianconero Hernanes". Domani, alle 14 Allegri, in conferenza stampa, presenterà la partita.