Juve-Toro, la probabile formazione di Allegri 

TORINO - Squadra che vince non si cambia, ma anche squadra che pareggia, se gioca come la Juventus in casa dell’Atalanta, si modifica poco. Almeno un po’ però a Massimiliano Allegri toccherà modificarla, la squadra bianconera che assomiglia sempre di più a quella che vorrebbe: perché gli impegni sono ravvicinati e tosti e soprattutto perché rispetto alla sfida del Gewiss Stadium non avrà a disposizione lo squalificato Danilo. Almeno un cambio, dunque, è d’obbligo. Due le soluzioni per far fronte all’assenza del brasiliano: inserire Juan Cuadrado o spostare Mattia De Sciglio dalla fascia sinistra, dove tornerebbe titolare Alex Sandro, apparso per nulla provato dal Covid in Coppa Italia contro il Sassuolo e fresco dopo essere rimasto in panchina a Bergamo. […] Per quanto bene abbia imparato a difendere, Cuadrado resta un terzino dalle spiccate attitudini offensive e con Dybala davanti a lui la fascia destra bianconera rischierebbe di essere sbilanciata con un giocatore portato a inserirsi in avanti come McKennie in posizione di mezzala. Più probabile, dunque, che in quel caso Allegri faccia rifiatare il texano e, come contro il Verona, schieri da mezzala Zakaria, che garantisce maggiore copertura e fisicità. […]