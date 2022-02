Juve-Torino: Rugani ko nel riscaldamento, gioca Pellegrini ma si fa male anche lui

TORINO - Tegola a pochi minuti dal derby contro il Torino per la Juve di Massimiliano Allegri. Senza lo squalificato Danilo e con Chiellini e Bonucci infortunati, il tecnico ha dovuto rinunciare in extremis anche a Rugani che era stato inserito nella formazione titolare e si è fermato invece per un problema fisico accusato nel riscaldamento. Al suo posto Allegri ha scelto Luca Pellegrini schierandolo come terzino sinistro, con Alex Sandro spostato al centro della difesa al fianco di De Ligt, ma l'ex Roma si è poi infortunato a sua volta durante il primo tempo e a inizio ripresa è stato sostituito da De Sciglio.