Juve, le reazioni social post derby: "Ora testa alla Champions"

TORINO - Da una parte la delusione per un pareggio che lascia l'amaro in bocca, dall'altra la voglia di guardare avanti e preparare la sfida Champions contro il Villarreal. I calciatori bianconeri commentano il derby sui social network, tra amarezza e voglia di non mollare. "Continuiamo ad essere più uniti che mai", scrive Cuadrado sul suo profilo Instagram. Un concetto ripreso anche da Bonucci . Il difensore bianconero, assente per infortunio, ha voluto comunque lasciare un messaggio ai suoi compagni: "Uniti, sempre", accompagnato dall'hastag "fino alla fine".

De Ligt e Szczesny: "Testa alla Champions"

Matthijs de Ligt, autore del gol del momentaneo vantaggio, guarda oltre: "Non è il risultato che volevamo, ma abbiamo un'altra grande partita da preparare". Sulla stessa linea anche il portiere Szczesny: "Non è il risultato che volevamo per il derby, ma ora testa alla Champions League". Anche Arthur guarda avanti: "Fino alla fine, continuiamo a lottare", seguito da Locatelli, che conferma: "Lottiamo ancora per questa maglia", con tanto di cuore bianconero. Chiusura dedicata ad Alvaro Morata. Il centravanti invita i suoi compagni a non mollare: "Continuiamo a lavorare duro. Tutti insieme, forza Juve".