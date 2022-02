Infortunio Dybala, buone notizie per la Juve: escluse lesioni

TORINO - Sospiro di sollievo per la Juve per quanto riguarda le condizioni fisiche di Paulo Dybala: gli esami a cui è stato sottoposto l'attaccante argentino hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra dopo il problema fisico rimediato nel derby contro il Torino che, molto probabilmente, lo costringerà a saltare il prossimo impegno dei bianconeri, l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, in programma martedì. Allegri, infatti, dovrebbe decidere a scopo precauzionale di fare a meno di Dybala in Spagna. L'argentino sembra comunque intenzionato a partire con la squadra ma non giocherebbe dall'inizio.