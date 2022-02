Juve, che fare con Kean? La strategia per l'estate

Che fare con Moise Kean? L’interrogativo è riemerso dopo i 17 (deludenti) minuti finali contro il Torino. Gettato in campo per rinfocolare la fase offensiva, il centravanti si è reso protagonista di una prestazione rivedibile. Una delle numerose con cui ha puntellato la stagione del ritorno alla Juventus dopo due anni di lontananza. Rispetto al Psg, il suo rendimento in termini di gol/minuti in campionato è crollato: da 13 in 1.698’ a 3 in 693’, da un gol ogni 130’ a uno ogni 231’.