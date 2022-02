Rabiot c’è, Bonucci spera. In attacco Cuadrado o McKennie con Vlahovic-Morata

TORINO - Scampato pericolo per Rabiot . Il giocatore ha subito una botta nell’allenamento del mattino, durante il torello, lasciando tutti preoccupati. In realtà Allegri già in conferenza stampa ha rassicurato spiegando che si tratta soltanto di un forte colpo che non pregiudicherà la disponibilità del centrocampista in Spagna. La situazione resta comunque tutto sommato di emergenza viste le assenze di Paulo Dybala , Federico Chiesa , Federico Bernardeschi , Giorgio Chiellini . Potrebbe invece stupire Leonardo Bonucci : quantomeno convocabile e a disposizione in caso di necessità. Posto che però, potendo, Allegri preferirebbe preservarlo fino a sabato.

La probabile formazione contro il Villarreal

Contro il Villarreal dunque, davanti a Szczesny, dovrebbero giocare Danilo e De Ligt, provati in mattinata. In corsia spazio a De Sciglio e Cuadrado. L’alternativa è Pellegrini, qualora Cuadrado fosse spostato in attacco. A centrocampo partono in pole Zakaria, Locatelli (in ballottaggio con Arthur) e Rabiot. McKennie potrebbe giocare più avanzato per supportare Vlahovic e Morata, titolari sicuri. L’alternativa, come anticipato, sarebbe Cuadrado.