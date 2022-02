Champions: Villarreal-Juventus: i tifosi bianconeri spagnoli amano Torricelli

TORINO - «Moreno es el mas grande!». Tra le tante cose che possono capitare intorno all'albergo della Juventus, l'ultima che ti immagini è di trovare dei tifosi della Juventus spagnoli , organizzati in un club e dediti alla venerazione di Torricelli , il difensore della Juventus Anni 90, che Giovanni Trapattoni pescò nei dilettanti della Caratese e che nella squadra di Lippi diventò un perno fondamentale (migliore in campo nella finale di Roma nel 1996).

«Moreno era un esempio di generosità e grinta», dice il presidente del club, arrivato a Vila-Real da Saragoza, dove il club ha sede. «In campo dava sempre tutto quello che aveva e adesso manca da morire uno con quel carattere e quella determinazione. Sarebbe il leader di questa Juventus». Questa sera saranno in venti sulle tribune del Madrigal: «Pronti a perdere la voce per la Juventus! E sicuro che finirà 0-2 per noi». Anche senza Torricelli in campo...