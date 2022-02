Vlahovic nella storia della Juve: gol e record all'esordio in Champions!

Dusan Vlahovic è già nella storia della Juventus. Il gigante serbo, al debutto assoluto in Champions League, ha subito collezionato record su record: gol all'esordio con la maglia bianconera come tre fenomeni del calibro di Alessandro Del Piero, David Trezeguet e Filippo Inzaghi. Non solo, il classe 2000, attesissimo alla vigilia della sfida contro il Villarreal, ha messo dentro il primo pallone in assoluto toccato in carriera nella massima competizione europea per club, dopo soli 33 secondi di gioco. Un esordio molto simile a quello in campionato, quando gli erano bastati 13 minuti per realizzare il primo gol in bianconero. Ma non finisce qui.