Kaio Jorge ko al ginocchio con la Juve U23: lascia il campo in lacrime

ALESSANDRIA - L'assenza di Kaio Jorge dalla lista Champions stilata da Max Allegri aveva permesso al tecnico della Juventus Under 23 Lamberto Zauli di aggregare il giovane attaccante brasiliano della prima squadra per la sfida in programma quest'oggi contro la Pro Patria, valida per il girone A di Serie C e vinta dai bianconeri 1-0 con gol di Brighenti al 72'. Il classe 2002, arrivato a Torino la scorsa estate dal Santos, era partito titolare, ma la sua partita è durata appena 24': un contrasto di gioco, la torsione del ginocchio, la caduta, le urla di dolore e le lacrime, mentre la barella lo porta fuori dal campo tra gli applausi d'incoraggiamento di tutto lo stadio.