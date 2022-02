Pjanic e il dramma della guerra: "Nessun bambino dovrebbe vivere questo incubo"

Dopo il messaggio di Giorgio Chiellini che ha espresso tutta la propria solidarietà al popolo ucraino e alle vittime della guerra, è arrivato anche il post di un ex bianconero, Miralem Pjanic. L'ex centrocampista della Juve più volte durante alcune interviste ha raccontato il dramma vissuto da bambino, quando insieme alla sua famiglia è dovuto fuggire in Lussemburgo a causa della guerra in Bosnia, sua città natale. E proprio perché lo ha vissuto sulla propria pelle, il centrocampisa bosniaco ha voluto condividere sui social il suo pensiero.