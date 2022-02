Moviola Empoli-Juve, Rabiot-Zurkowski contatto al limite

Protesta l’Empoli al 19’, per un contatto Rabiot-Zurkowski in area juventina: fianco contro fianco, con l’azzurro che si allarga un po’ verso il bianconero. Contatto al limite, Maresca lascia correre e ci sta, vista anche l’intensità, anche se qualche dubbio rimane, come sarebbero rimasti (forse di più) se avesse fischiato il rigore. Avendo visto e giudicato l’arbitro, non è episodio su cui possa intervenire il var. Al 5’ st la prima ammonizione, giusta: per Ismajli che atterra in scivolata Kean, diretto verso l’area. Al 28’ giallo per Parisi, irruento su Cuadrado: giusto anche questo. Proprio per un dallo su Parisi, che stava per entrare in area, meriterebbe l’ammonizione anche Arthur al 29’. Al 30’ protesta l’Empoli per un contatto De Ligt-La Mantia in area, ma l’olandese rinvia colpendo nettamente la palla e solo dopo il piede dell’empolese: giusto lasciar correre.