Vlahovic, Carolina Stramare rompe il silenzio: "Ecco la verità"

Carolina Stramare, la verità su Vlahovic

Carolina Stramare ha parlato di Vlahovic nelle sue storie Instagram. "Mi dissocio completamente da tutto quello che è stato detto e da quello che si sta dicendo - ha esordito - Non so di cosa state parlando da tanto tempo e se mai ci sarà qualcosa da dire non esiterò a farlo". "Quando succede qualcosa di bello a meno persone lo racconti meglio è - ha proseguito in un'altra storia - Perché ci sono così meno persone che cercano di rovinarti quella tua aura fantastica. A me piace viverla così poi non so, magari c'è chi a raccontare sta meglio". La modella ha spiegato anche come riconoscere quando una persona è davvero interessata. "Quando ti dà tutta la serenità che richiedi, quando ti da tutti gli spazi di cui hai bisogno, soprattutto quando ti dà tutte le attenzioni di cui hai bisogno. Quando ti rispetta".