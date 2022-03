Juve-Dybala, riparte il braccio di ferro sul rinnovo

TORINO - Mentre Matthijs De Ligt prenota il futuro: vuoi perché un contratto a lungo termine già ce l’ha, vuoi perché ha deciso di rispettarlo... C’è chi invece il futuro deve ancora definirlo. La società tutta questa fretta di far firmare rinnovi non ce l’aveva e strategicamente ha ritenuto di far rosolare a fuoco lento i diretti interessati. Che sono cinque: Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi e Mattia Perin. La strategia dell’attesa è dovuta a due aspetti sostanziali. Innanzitutto la Juventus aveva bisogno di fare alcune valutazioni tecniche, di rendimento, di programmazione legate ai singoli. Prestazioni, condizioni fisiche, intesa con i nuovi acquisti. In secondo luogo, voleva porre l’accento sul concetto che certe cifre non le si spende più per gli ingaggi. E vien da sé che il modo migliore per far passare il concetto è quello di non dimostrare spasmodico interesse.