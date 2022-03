Vlahovic, lo striscione della Fiesole e la citazione dall'Inferno di Dante

Accoglienza infuocata per la prima da ex di Dusan Vlahovic a Firenze. L'attaccante serbo, passato a gennaio alla Juve, è stato fischiato fin dal suo ingresso in campo per il riscaldamento. Al momento dell'entrata in campo di Fiorentina e Juventus per l'inizio della semifinale di andata di Coppa Italia, la curva Fiesole, cuore del tifo viola, ha alzato uno striscione dedicato proprio al talento classe 2000. "Non vo’ che più favelle malvagio traditor; ch’a la tua onta io porterò di te vere novelle", ovvero "Non voglio più che tu parli malvagio traditore; infatti io porterò sulla Terra la verità di te". La citazione è tratta dal Canto XXXII dell'Inferno di Dante, quando il Sommo Poeta originario di Firenze incontra Bocca degli Abati, inserito tra i traditori della patria. La Fiesole ha poi alzato la grande coreografia preparata per l'occasione, sempre a tema dantesco.