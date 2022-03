Danilo capitano: prove di futuro con la Juve

TORINO - Fascia al braccio, sontuoso capitano in campo, leader indiscusso nello spogliatoio e davanti alle telecamere. Danilo Luiz da Silva, il terzino che mercoledì sera Massimiliano Allegri ha elogiato pubblicamente - cosa un po’ insolita per il tecnico della Juventus -, è diventato una pedina intoccabile nello scacchiere bianconero. In assenza dei senatori Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, i tifosi possono stare tranquilli perché con lui la squadra è in buone mani: il difensore brasiliano ha il carisma per alzare la voce, e soprattutto essere ascoltato, quando le cose vanno male, per aiutare i compagni in difficoltà e per esaltare la squadra dopo una vittoria importante. «Sono troppo contento per i ragazzi perché hanno lavorato tanto, hanno faticato e si sono sacrificati, questa è la Juve» le sue parole dopo la semifinale d’andata di Coppa Italia.