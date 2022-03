Juve, meno due allo Spezia: allenamento dedicato alla tecnica

TORINO - La Juve si prepara per il prossimo impegno: la sfida casalinga contro lo Spezia in campionato, in programma domenica 6 marzo alle 18. A due giorni dalla partita, la squadra di Allegri continua a lavorare alla Continassa. Dopo lo Spezia, i bianconeri affronteranno Sampdoria, Villarreal e poi Salernitana prima di una nuova sosta per le Nazionali. Nell'allenamento odierno, come riporta il sito ufficiale della Juve, i ragazzi di Allegri "dopo una prima parte atletica, si sono focalizzati su esercitazioni tecniche di sviluppo della manovra sotto pressione e torello". Domani, dopo l’allenamento del mattino, alle 14 ci sarà la conferenza stampa della vigilia del tecnico della Juve.