Morata e la dedica piena d'amore per il compleanno di Alice Campello

Giorno di festeggiamenti a casa Morata-Campello. Prima di concentrarsi sulla sfida di campionato contro lo Spezia , l'attaccante della Juve ha fatto una bellissima sorpresa alla sua Alice che oggi spegne 27 candeline. Un buongiorno super romantico con tanto di fiori e torte , il tutto naturalmente documentato via social con video e foto.

La dedica di Morata ad Alice Campello

Ma non solo i fiori e la torta, Morata ha scritto anche una bellissima dedica per la moglie sul suo profilo Instagram: "Ti ho conosciuto che eri una bambina e ora ogni volta che ti guardo mi sento tanto fortunato della donna che ho affianco. Sono tanto orgoglioso di te. Ti amo da impazzire. BUON COMPLEANNO amore mio". Oltre al romantico messaggio di Alvaro, per Alice sono arrivati tantissimi auguri dal mondo bianconero, soprattutto quello delle wags.