Allegri: "Dybala non si discute. McKennie? Stagione finita"

TORINO - Massimiliano Allegri sorride per la sua Juventus, vittoriosa sullo Spezia, salita a -5 punti dall'Inter e confortata dal quattordicesimo risultato utile consecutivo (9 vittorie e 5 pareggi). Il tecnico bianconero però vola basso, mantenendo alta la concentrazione dei suoi ragazzi: "Dovevamo chiudere il primo tempo con due gol di vantaggio - le parole di Allegri a Dazn - nel secondo tempo eravamo stanchi , venivamo da partite intense e non ho potuto fare cambi. C’è bisogno di vittorie con sofferenza per arrivare ai grandi trionfi. Ai ragazzi non devo dire nulla, era importante mettersi a 53 punti e prepararsi alle partite con Sampdoria Villarreal e Salernitana al meglio. Non ho mai visto una squadra vincere sempre in modo facile. L’ambiente si era disabituato a vincere con sofferenza, ma anche nei miei 5 anni è capitato ed è normale che sia così. L’importante è non mollare".

Allegri: "Spero nel rientro di Bonucci e Chiellini"

Della difesa, ancora priva di Bonucci e Chiellini, Allegri dice: "Rugani ha fatto bene stasera, come altre volte quest’anno. Ultimamente stiamo giocando con i tre e con Cuadrado alto. Danilo anche stasera ha giocato con grande intelligenza. Spero che rientrino presto Bonucci e Chiellini, perché nel finale di stagione serve l’aiuto di tutti. A centrocampo dovremo recuperare Zakaria. McKennie? Non lo recupereremo fino all'anno prossimo, purtroppo. Dovrò inventarmi qualcosa". Allegri poi parla del tandem offensivo formato da Vlahovic e Morata: "Locatelli è stato bravo a smarcarsi dietro le linee, alle spalle dei centrocampisti. Ha qualità. I due devono conoscersi meglio, perché in certe situazioni non si capiscono in campo. Però hanno lavorato entrambi bene. In questo momento si cercano anche fin troppo e Dusan deve riuscire a cercare di meno il corpo a corpo per cercare di divertirsi di più in campo".

Allegri: "Scudetto? Discorso chiuso"

Allegri analizza il rendimento di Arthur: "Sta facendo molto bene. Con lui e Locatelli abbiamo acquisito qualità a centrocampo. In alcune situazioni doveva essere un pò più lucido, ma stasera non potevo chiedere di più a questi ragazzi". L'allenatore livornese dedica una riflessione a Dybala, oggi assente per infortunio: "Per Paulo sono dispiaciuto. L'altro ieri si è fermato, non è nulla di grave. Non credo che ci sia con la Sampdoria, spero di averlo col Villarreal. Il suo contratto? Se ne occupa la società. Le sue qualità non le discute nessuno". In conferenza stampa gli viene chiesto, ancora una volta, se la Juve può puntare allo scudetto: "Oggi siamo quarti e abbiamo dieci partite da giocare - risponde Allegri - una alla volta, ci mancano giocatori e abbiamo l'obiettivo di arrivare tra le prime quattro, passare il turno in Champions e raggiungere la finale di Coppa Italia. Ci sono tante squadre davanti, lo scudetto è un discorso chiuso".