Juve, il gruppo unito vale un bomber

«I ragazzi hanno capito il valore di questa vittoria». Massimiliano Allegri lo sottolinea perché non è scontato e perché è importante: la sua squadra, ieri pomeriggio, ha compreso che i tre punti conquistati con lo Spezia non sono punti qualsiasi perché in questo momento del campionato consolidano l’obiettivo del quarto posto e per il modo con cui sono stati conquistati, soffrendo tutti insieme, aiutandosi nei momenti difficili della ripresa, con l’applicazione agonistica che contraddistingue i grandi gruppi. Perché alla fine, e la Juventus lo sa bene, un gruppo unito vale come un bomber, perché parecchi punti di inizio stagione sono stati persi a causa dello sfilacciamento morale della squadra nei momenti critici. È per questo che Leonardo Bonucci, uno dei leader, ieri in panchina nonostante l’infortunio, ma pronto a scattare in campo per festeggiare il successo, ha scritto sui social: «Ci sono vittorie che quando le porti a casa, in qualsiasi modo, valgono di più. Siamo un grande Gruppo, una Squadra». L’utilizzo generoso delle maisucole è comunque altrettanto indicativo del concetto.