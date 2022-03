Moviola Juve-Spezia: Rabiot-Ferrer, chiusura ok. Reca, braccio non punibile

Al 15’ Cuadrado in ritardo su Nikolau : fallo, ma giusto non ammonire perché il bianconero accorgendosi di essere fuori tempo evita ogni intervento e lo scontro è solo fortuito. Al 17’ Nikolau respinge un tiro di Cuadrado, forse con un braccio ma ha le mani dietro alla schiena: giusto lasciar correre. Al 24’ Pellegrini a terra dopo uno scontro con Gyasi che lo contrasta con il braccio largo: poteva starci un fallo, non l’ammonizione.

Severo il giallo a Vlahovic all’11 st: spallata ad Erlic fallosa, ma appunto, una spallata. L’ammonizione poteva starci anche per Agudelo al 18’ st per fallo su Arthur. Sempre per fallo su Agudelo ammonito Bernardeschi al 22’ st: severo, ma ci sta. Al 24’ Reca respinge un tiro di Bernardeschi con un braccio, aderente al corpo: anche in questo caso giusto lasciar andare. Al 39’ lo Spezia protesta per una chiusura di Rabiot su Ferrer, al tiro: nessun fallo, il contatto (esaminato dal var) è successivo alla conclusione, forse deviata dal francese. Poteva semmai esserci angolo.