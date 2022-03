Juve, McKennie in visita al Los Angeles FC

LOS ANGELES (California) - La frattura al metatarso rimediata contro il Villarreal in Champions League ha chiuso di fatto la stagione di Weston McKennie, come spiegato senza mezzi termini dall'allenatore Massimiliano Allegri. Così il giocatore statunitense ne ha approfittato per tornare a casa, dall'altra parte dell'Oceano Atlantico.