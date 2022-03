Juve, il bivio Dybala: domani l'incontro

TORINO - Resta o non resta? La domanda che da inizio stagione aleggia sul futuro della Juventus avrà presto una risposta. Magari non già domani, dopo l’incontro tra i dirigenti bianconeri, l’ad Maurizio Arrivabene e il ds Federico Cherubini, e il procuratore di Paulo Dybala, Jorge Antun, forse accompagnato proprio dalla Joya, ma presto. E sarà una risposta che inciderà molto sulla costruzione della squadra da affidare a Massimiliano Allegri per la stagione 2022-23. In caso di rinnovo la Juventus potrà contare su un giocatore da 112 gol, più assist e dribbling in quantità, in 281 partite, ma dovrà anche mettere in preventivo un ingaggio da 7 milioni netti che potrebbero aumentare con i bonus. In caso di addio alla Joya dovrebbe sostituire un attaccante di quel livello, ma aumenterebbe il margine di manovra sul monte ingaggi. Proprio per l’importanza della questione la Juventus sta studiando entrambi gli scenari: le strategie sono ancora ad ampio raggio, ma è possibile delinearle.