Juve, Chiellini ci crede: "Scudetto? Tutto può succedere"

TORINO - In attesa di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri e del ct Roberto Mancini capitan Giorgio Chiellini parla da leader anche fuori dal campo. "Sto meglio, tra poco sarò in gruppo e sono fiducioso di recuperare presto, anche per l'Italia - dice il difensore della Juventus e della Nazionale a margine della presentazione della Fondazione Ecoeridania Insuperabili -. Scudetto? Tutto può ancora succedere, se facessimo tante vittorie in fila potremmo crederci ma servono realismo ed equilibrio. Fino a pochi giorni fa non eravamo nemmeno quarti, intanto pensiamo al prossimo fondamentale match contro la Sampdoria e alla Champions League che resta un obiettivo importante. Passare il turno contro il Villarreal è vitale per tutti, per la nostra autostima, per i tifosi e per continuare in crescendo".